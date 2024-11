Amica.it - Rajwa di Giordania torna in pubblico dopo una lunga assenza che ha fatto tanto chiacchierare

dita. Lunedì 18 novembre è apparsa intanti mesi di, in occasione dell’apertura dell’anno parlamentare. Si è presentata elegantissima, con un completo nero e una cintura stretta in vita. Con la mente e il cuore, forse, rimasti a casa con la piccola Iman, la bambina avuta l’estate scorsa dal marito, il principe Hussein. Il ritorno difa notiziaUn ritorno, quella della principessa saudita e futura regina di, che hanotizia. Non foss’altro perché era da agosto – vale a dire, da quando ha partorito – che non si era più mostrata al mondo.La misteriosaavevamolto mormorare in rete. Soprattutto perché la figlioletta, qualche volta, era stata mostrata sui social ufficiali della royal family.