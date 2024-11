Ilgiorno.it - Poggio dei Duca Calatroni premiati per le bolliccine dal Gambero Rosso

Leggi su Ilgiorno.it

MONTECALVO VERSIGGIA (Pv) Il premio speciale Bollicina dell’Anno della guida Vini d’Italia delarriva in Valle Versa. Nell’edizione 2025 ildeiPas Dosé 2019 si è aggiudicato il riconoscimento più ambito, categoria spumanti.deiè ottenuto da uve pinot nero coltivate in un vigneto di oltre 40 anni a un’altitudine di 540 metri, confini delineati dalla Via degli Abati, richiamata in etichetta. Il millesimo 2019 ha riposato 48 mesi in bottiglia dopo la rifermentazione ed è stato rabboccato con aggiunta del solo vino base della stessa partita. Dal ’64 la famigliavalorizza uve di proprietà, oggi sono 100.000 le bottiglie. "Bollicine nitide, fresche, minerali e mai scontate".