Cultweb.it - Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie come finisce il remake del 2001 con protagonista Mark Wahlberg

of the– Ilsi conclude con il capitano Leo Davidson che una volta raggiunta la Terra, crede di essere tornato nella sua epoca. Atterrato a Washington D.C, l’astronauta scopre che ilè popolato totalmente dalle.2029. L’astronauta Leo Davidson () lavora presso la base spaziale Oberon a stretto contatto con primati altamente addestrati per compiere missioni spaziali. Stabilisce un forte legame con lo scimpanzé Pericles. Quando una tempesta elettromagnetica si avvicina nei pressi della stazione, il primate entra nella propria navicella per andare in esplorazione, scomparendo al suo interno.Il pilota, allora, cerca di andare incontro all’amico, maper schiantarsi in una palude delAshlar, popolato daantropomorfe che hanno reso schiavi gli esseri umani.