Ilgiorno.it - Patrimonio pubblico in sofferenza: "Ora servono interventi urgenti"

Leggi su Ilgiorno.it

"Abbandono e degrado: situazione inaspettata", sopralluoghi del Comune nelle strutture pubbliche, dall’ex centro giovani alla biblioteca, al centro diurno disabili, al palazzetto dello sport, fino alle case popolari per toccare con mano lo stato dell’arte. "Dappertuttomanutenzioni, pianificazione da rivedere", annuncia il sindaco Diego Torri. Correzione degli obiettivi in vista a Trezzo per fare "fronte anecessari", già nelle linee di mandato il primo cittadino aveva indicato alcune priorità e invitato l’opposizione di centrodestra, da cui ha raccolto il testimone a giugno, ad accompagnarlo durante le verifiche. "L’analisi ha coinvolto l’interoimmobiliare municipale, dagli edifici inutilizzati ai luoghi di lavoro, passando per gli spazi concessi alle associazioni – aggiunge –.