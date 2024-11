Lanotiziagiornale.it - Orrore in aula al processo Regeni, ricostruite le torture subite da Giulio

“Se non possiamo considerare ‘paese sicuro’, un paese dove vanno oltre un milione di italiani per le vacanze, facciamo ridere.”. Così il vicepremier Matteo Salvini discettava di politica internazionale alcuni giorni fa, per polemizzare con i giudici. Ma se ieri Salvini fosse stato nell’dove è in corso ila quattro 007 egiziani (il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif) accusati di aver sequestrato, torturato ed ucciso, il ricercatore friulano trovato cadavere in Egitto a gennaio del 2016, probabilmente le sue certezze sull’Egitto sarebbero più che vacillate.Il racconto shock dellesuIeri infatti davanti i giudici della prima Corte d’assise di Roma hanno ascoltato la testimonianza shock di un testimone, un cittadino palestinese, che era detenuto nello stesso carcere dove venne portato il ricercatore italiano.