Agi.it - Migranti: Roia, "irrazionale e scomposto l'intervento del governo"

Leggi su Agi.it

AGI - La riforma voluta dalsui"rappresenta unassolutamenteche definirei fuori dal 'sistema': non si comprende perché le Corti d'Appello che non hanno competenza in materia di immigrazione e protezione internazionale dovrebbero avere ora questa competenza e solo per questo settore esclusivo". E' la valutazione del presidente del Tribunale di Milano, Fabio, in un'intervista all'AGI, sui due decreti che, tra le altre cose, reintroducono il reclamo in appello contro i provvedimenti dei tribunali territoriali sulla concessione o meno della protezione internazionale. "Ritengol'nel sistema giustizia tenendo presente che le convalide dei trattenimenti non allevierebbero il carico gravoso del tribunale. Al 30 settembre 2024, secondo le stime della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, si contano 13284 procedimenti pendenti con un aumento progressivo che, ovviamente, risente dei flussi immigratori.