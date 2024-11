Ilfattoquotidiano.it - “Mazzetta spacciata come spesa per un convegno sulla violenza di genere”: condanna in primo grado per l’ex prefetta di Cosenza

L’istigazione alla corruzione è costata tre anni di carcere aldiPaola Galeone che, al termine del processo, è stata assolta dall’accusa di rivelazione del segreto di indagine. Si è concluso, comunque, con unae con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici il processo dinato da un’inchiesta della squadra mobile diche, nel gennaio 2020, portò laGaleone agli arresti domiciliari disposti dal gip su richiesta dell’allora procuratore Mario Spagnolo.Tutto per una, di 700 euro, intascata in diretta. La vicenda è iniziata il 23 dicembre 2019 quando la presidente dell’associazione nazionale interculturale mediterranea (Animed) Cinzia Falcone è stata avvicinata dalla. Un incontro informale nel corso del quale, stando alla ricostruzione degli investigatori, laha prima informato Falcone su alcuni problemi nei documenti presentati per partecipare a una gara per l’affidamento dei centri collettivi di accoglienza “alludendo all’inutilità di ricorsi amministrativi e lungaggini”.