Biccy.it - Lucilla Agosti e Veronica Peparini litigano a La Talpa: “La dò al primo appuntamento se voglio”

non si sono granché prese a Lae ilscontro lo hanno avuto nel corso della seconda puntata quando la coreografa ha attaccato la speaker accusandola di amare farsi prendere in giro dalle scuse di Orian Ichaki. “Ti stai facendo prendere in giro, non mi piace che a te piaccia questa cosa che ha detto! Non mi va neanche di ascoltarti“. Una discussione poi sfociata in settimana quando le due, trovandosi a bordo piscina, hanno chiacchierato con tutto il gruppo su chi potrebbe essere il sabotatore.“Come agirei se fossi la?” – ha esordito, non sapendo che gli indizi sul suo conto ce ne sono a bizzeffe – “Io starei sul personale, agirei sulla dinamica di gruppo togliendomi dall’indagine“, ha continuato, poi si è rivolta a: Io che sono una persona molto sensibile ed empatica, per me essere toccata nel personale come quello che è successo fra me e te.