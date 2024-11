Legal-Mente | all’IIS Paolo Baffi l’evento per la Giornata internazionale contro la violenza di genere

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 19 novembre 2024 – In occasione della “ladi”, il Comune di Fiumicino promuove”, un’iniziativa di sensibilizzazione e confronto dedicata agli studenti delle scuole superiori, in programma il 25 novembre presso la sede dell’I.I.S.di Fregene e il 29 novembre nella sede di Fiumicino.L’in, vedrà la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, che dialogherà con gli studenti sul tema delladi, approfondendo i risvoltii e sociali del fenomeno. A supportare il dibattito ci saranno il Presidente dell’Associazione “Entusiasmabili APS”, una psicologa e gli esperti del Centro AntiI-Dea di Maccarese, per offrire un punto di vista multidisciplinare e stimolare una riflessione trasversale sul tema.