Gaeta.it - Le elezioni regionali delle Marche del 2025: il duello tra centrosinistra e centrodestra si intensifica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con lefissate per l’autunno, la competizione politica tra i due principali schieramenti,, comincia a delinearsi. Da una parte, il, galvanizzato dai recenti successi in Emilia Romagna e Umbria, prepara il terreno per la campagna elettorale, mentre il, guidato da Francesco Acquaroli, adotta un approccio più cauto, focalizzandosi sul completamento del mandato in corso con risultati tangibili in diversi settori. L’approccio del: la ricerca del candidato idealeIlmarchigiano alle prese con la scelta del candidato, non ha ancora ufficializzato il nome che sfiderà il governatore Acquaroli. Il nome più accreditato sembra essere Matteo Ricci, attuale parlamentare europeo con un consistente bagaglio di esperienze politiche.