La Talpa Veronica Peparini le urla e l' attacco di panico | Non voglio stare qui!

Momenti di pura tensione a Laper, che si è lasciata prendere daldurante una prova, tanto da rendere necessario l'intervento della conduttrice e del compagno. La nuova versione de Lacontinua la sua corsa nel lunedì sera di Canale 5. La puntata che è andata in onda lunedì 18 novembre ha regalato la solita dose di prove, di sospetti e litigi ma è stata segnata in particolar modo da undida parte di. La ballerina, che è stata anche coach di Amici, e compagna di Andreas Muller si è lasciata sopraffare dalle emozioni per la prova a cui stava partecipando tanto da chiedere di lasciare il gioco. Necessario l'intervento di Diletta Leotta e del compagno. La: la crisi .