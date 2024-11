Ilfoglio.it - La difficoltà di fermarsi, l'urgenza di tornare. Intervista a Elena Pietrini

in campo e fuori va diritta al punto. Ride spesso, è onesta e scalpita dalla voglia disul campo con la maglia della Numia Vero Volley Milano, dopo un problema fisico e un anno in Russia, scelta su cui non si sbilancia, ma grazie a cui è cresciuta. L’infortunio alla spalla destra, che le ha precluso la partecipazione ai Giochi di Parigi, è quasi risolto e ora vuole solo aiutare la squadra. Come sta? Sto bene, manca poco: a giorni ho la visita finale con l'ortopedico e dovrebbe darmi l'ok per. È la prima volta che sono così tanto ferma. Che si fa in questi casi? È complicato: questo tempo è servito per riprendermi, anche mentalmente, dopo anni in cui non ci si ferma mai, una pausa serve. Non ho avuto solo la spalla come problema importante, sto mettendo tutto a posto.