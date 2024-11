Calciomercato.it - Juventus, Vlahovic rischia di tornare nel 2025: sette assenze contro il Milan

Piove sul bagnato in casa Juve: anche il centravanti serbo va ko per infortunio, si teme un lungo stop Lain ansia per Dusan, dopo l’infortunio muscolare rimediato nel finale di partita dal centravanti nel match tra Serbia e Danimarca.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl numero nove bianconero era partito titolare nella sfida con la maglia della sua nazionale, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca a pochi minuti dal termine per un fastidio alla coscia sinistra. L’ex Fiorentina è uscito sofferente dal campo e al ritorno a Torino si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso per determinare con maggiore certezza l’entità del problema e i tempi di recupero. “Ho sentito tirare, ora farò gli esami e vedremo“, le prime parole diai giornalisti serbi subito dopo la partita.