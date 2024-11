Italia in finale di Billie Jean King Cup Garbin | Fiera delle ragazze

Leggi su Sportface.it

“Le mienon si sono mai arrese. Sono fierissima del mio team, di tutti quelli che lavorano per noi, per le, per far sì che entrino in campo preparate al meglio. Ma non è ancora finita, c’è ancora del lavoro da fare. Ledovranno lottare ancora, restare orgogliose di essere qui e non mollare. Non perdi mai se non ti arrendi”. Queste le parole di Tathiana, capitana dell’, dopo la secondaconsecutiva conquistata dalle sueinCup, dove affronteranno una tra Gran Bretagna e Slovacchia nell’ultimo atto. Molto soddisfatta anche Jasmine Paolini: “Dopo aver perso con Swiatek sono rimasta concentrata perché sapevo che la qualificazione era ancora possibile. La Polonia è una grande squadra e ringrazio tutti i tifosi per averci supportato”.