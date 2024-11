Thesocialpost.it - Io cattolico, perché su Israele Papa Francesco sbaglia

Leggi su Thesocialpost.it

ha scritto un nuovo libro, in vista dell’imminente Giubileo 2025. Si intitola La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore. Edito in Italia da Piemme, da oggi è in libreria. Lo ha curato il giornalista argentino Hernán Reyes Alcaide. Dunque è stato scritto in spagnolo e poi tradotto. Il libro si concentra sul nodo delle migrazioni, ma tocca anche un tema di tragica attualità come la guerra in Medio Oriente. La guerra scatenata da Hamas controcon la carneficina del 7 ottobre 2023. Guerra che non poteva che provocare la risposta militare di, sia contro Hamas sia contro Hebollah, le organizzazioni fondamentaliste islamiche – la prima sunnita, la seconda sciita – finanziate dall’Iran, che nei loro statuti si pongono come obiettivo la cancellazione didalle carte geografiche.