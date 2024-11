Movieplayer.it - Il Samsung TV Crystal UHD da 65” è attualmente in sconto su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Se alla ricerca di una nuova televisione, vi segnaliamo che ilTVUHD da 65" èin offerta su. Se alla ricerca di un nuovo schermo per casa, vi segnaliamo che suItalia èpossibile trovare ilTVUHD da 65" in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 579,00€ , con unodell'8% sul prezzo più basso recente indicato (629,00€), grazie al "Black Friday in anticipo". Potete trovare tutti i dettagli sul prodotto in questione passando dal box seguente o . Il TV è venduto e spedito da. Qualche dettaglio sulTVUHD da 65" Equipaggiato con il Processore4K, ilTVUHD .