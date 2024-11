Ilfoglio.it - Il Papa legga le parole di Starmer sul presunto genocidio a Gaza

Al direttore - A proposito di Gaza, bisogna ammettere che lediFrancesco sulfanno venire voglia di convertirsi. All’ebraismo.Luca Rocca “? Sarebbe saggio iniziare una domanda come questa facendo riferimento a quanto accaduto nell’ottobre dell’anno scorso. Conosco bene la definizione di, ed è per questo che non l’ho mai definito così”. Keir, primo ministro del Regno Unito, 13 novembre 2024. Volantinarlo in Vaticano, please. Al direttore - E’ necessario formulare alcune precisazioni in merito all’articolo a firma di Capone e Stagnaro pubblicato sul Foglio del 16 novembre 2024. L’articolo riporta, infatti, correttamente come in altre occasioni si sia già fatto ricorso all’utilizzo degli effetti di retroazione per finalità di copertura della manovra (vedi la manovra per il 2017 e, successivamente, quella per il 2021).