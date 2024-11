Bergamonews.it - Il desiderio motore della vita: Don Pasquale e la tensione universale verso la felicità

Bergamo. È ilciò che ci manca a spingerci a vivere, a cercare la. Anzi, nelvive la più profonda e imprevedibile creatività. Con la sua ironia pungente e la profonda umanità, l’opera buffa Dondi Gaetano Donizetti, terzo titolo in programma al Donizetti Opera Festival 2024, incarna lal’incompleto per regalarci attimi di, ricordandoci al contempo la nostra fragilità.Come Donizetti intreccia valzer e malinconia nella sua musica, così ilattraversa le nostre vite, guidandoci nell’eterno equilibrio tra ciò che è possibile e ciò che rimane irraggiungibile.Nella serata di lunedì 18 novembre il Teatro Donizetti ha ospitato l’evento “senza età”, un incontro tra arte e psicanalisi ha visto protagonisti Alberto Mattioli, giornalista, e Filippo Tancredi, psichiatra, che hanno intrecciato riflessioni storiche, artistiche e filosofiche sul personaggio di Done il suo rapporto con il