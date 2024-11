Ilrestodelcarlino.it - Il derby dei candidati. Pompignoli finisce staccato. Mezzacapo batte Simona Buda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I posti da consigliere regionale si giocano sulle preferenze personali, oltre che sul risultato della propria lista. Ovvio che con un partito al 44,12% a livello provinciale, per il Pd siano due i consiglieri sicuri, forse tre, che andranno in via Aldo Moro a Bologna. Daniele Valbonesi con 9.454 voti personali è il recordman di questa tornata elettorale, davanti alla compagna di corsa e di ‘santino’ elettorale, Valentina Ancarani con 8.685. Per Valbonesi, ex sindaco di Santa Sofia, 1.110 preferenze sono arrivate solo dal paese bidentino. Terza la cesenate Francesca Lucchi a 7.344. L’altro consigliere sicuro è Luca Pestelli di Fratelli d’Italia che, con 5.329 schede a favore, distacca di parecchio Massimiliano, consigliere uscente eletto la volta scorsa con la Lega, che si ferma a 1.