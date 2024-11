Movieplayer.it - E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, la recensione: quando a uccidere non è solo una valanga

Leggi su Movieplayer.it

Umanità, dolore, empatia: la nuova docuserie di Sky, Sky TG24 e Chora Media firmata da Pablo Trincia racconta la tragedia dell'Hotel Gran Sasso. Spesso Pablo Trincia si è occupato di raccontare casi complessi, vicende di cronaca impresse nella nostra mente perché sconvolgenti, notizie veicolate dai telegiornali che ascoltiamo quotidianamente. Quello che però vediamo, anche distrattamente mentre cuciniamo o sostiamo stanchi sul divano, èla punta di un iceberg gigantesco che sotto la superficie nasconde un insieme di cause e concause, indizi e noncuranze tanto spaventose quanto allarmanti. È anche questo il caso di E poi il- Ildi, podcast e poi docuserie (in onda il 20, 21 e 22 novembre in streaming su NOW) ad opera di Sky, .