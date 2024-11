Ilrestodelcarlino.it - Continua la polemica per l’infanzia di Casette: c’è la raccolta firme

Ha colto di sorpresa tutti, ad’Ete, la decisione del trasloco della scuola d’infanzia in un’ala della scuola primaria ‘Della Valle’, suscitando perplessità per un modus operandi irrispettoso, e anche i rappresentanti dei genitori della scuola materna si sono subito attivati, incontrandosi per discutere della situazione e stabilire i passi da fare per evitare un trasferimento deciso in fretta e furia e da fare con la stessa fretta e la stessa furia, senza concertarlo con nessuno. I genitori sono partiti da un assunto inequivocabile: "Non bastano certo 4 aule (ammesso che siano davvero libere) per fare una scuola. Spostare una scuola così, su due piedi, per di più a anno scolastico iniziato, pensiamo sia una scelta scellerata e irrazionale, che porterà i bambini dele della primaria in un unico edificio con tutti i problemi che ne conseguiranno".