Gqitalia.it - Chrome Hearts si conferma ancora una volta un brand senza paragoni. Quale sarà il suo futuro?

Leggi su Gqitalia.it

Lo scorso giovedì sera, parecchie persone vestite di pelle hanno iniziato ad affollare il negoziopiù importante, ossia quello nel West Village, a Manhatthan. «Dài, non sono tantissimi», ha precisato Laurie Lynn Stark, comproprietaria del particolarissimodi lusso a stelle e strisce, assieme al marito Richard Stark e ai loro tre figli. «Si tratta solo delle persone di famiglia, degli amici più cari e di qualche giornalista di grido,dimenticare qualche star del cinema e del rock. Insomma, è gente che ama viaggiare e farsi riconoscere», ha aggiunto.è una delle realtà più affascinanti nell'universo luxury, perciò ho fatto e sto facendo del mio meglio per darne notizia. Non sono riuscito a combinare granché. Va precisato che, comunque la si metta, i gioielli e la pelletteria di qualità made in Hollywood non fanno quasi mai notizia.