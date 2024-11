Thesocialpost.it - Bjk Cup Finals di tennis, l’Italia batte la Polonia 2-1 e vola in finale

Grande impresa firmata dalla coppia azzurra delcomposta da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due ragazze hanno superato 7-5, 7-5 nel doppio Katarzyna Kawa e Iga Swiatek, e portatore 2-1 lae conquistare un posto nellaalla Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. Grande impresa delle azzurre del doppio che hanno annullato tre set point nel primo parziale, vincendo poi sei game consecutivi nel secondo set. Sara Errani e Jasmine Paolini erano sotto 1-5, ed hanno rimontato per trionfare 7-5 arrivando inper la settima volta nella storia di questa competizione.