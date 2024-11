Agi.it - Attesa in Liguria la più intensa mareggiata dell'anno

Leggi su Agi.it

AGI - È in arrivo inla piùdel 2024, almeno fino a questo momento. Lo annuncia Arpal che ha diramato un avviso meteo: sarà da libeccio, articolata in due fasi. Mercoledì un ampio fronte freddo entrerà sul Nord Italia, anche se lasarà in un primo momento mitigata dall'effetto fohen dei venti di caduta. Fra domani e giovedì mattina cieli sereni, quindi aumento di nuvolosità e possibili deboli precipitazioni soprattutto a levante: verosimilmente niente neve in costa, qualche possibile fiocco nell'entroterra di Ponente, in corrispondenza di sacche di aria fredda. Accanto alla ventilazione, da sudovest fino a burrasca forte e da nord fino a burrasca nelle diverse fasi, con raffiche prossime agli 80-90 km/h, l'evento più intenso, a cui bisogna prestare attenzione, sarà la, che si annuncia con valori importanti soprattutto a levante.