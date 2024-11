Isaechia.it - Amici 24, Diego Lazzari sceglie da quale prof farsi seguire tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: “Mi ha convinto…”

Leggi su Isaechia.it

Nelle ultime puntate del Daytime disi è trovato al centro di una situazione scomoda.Il suoessore Rudy Zerbi, collegatosi telefonicamente con lui, gli aveva rivelato senza mezzi termini di voler sostituire il suo posto all’interno della scuola in favore di un’aspirante allieva che lo aveva molto convinto.Il cantante era andato su tutte le furie.Non ne comprendeva le motivazioni e, in generale, nel contesto musicale sembrava avere priorità diverse rispetto a quelle che il suo insegnante stava rivendicando.In puntata, poi, la decisione si è fatta concreta: Rudy, non potendo aggiungere un banco, ha scelto di cedere quello diad una nuova allieva, Antonia. Augurandosi, però, che una tra le sue colleghe potesse concedergli una seconda chance.Siache, sebbene con riserve, si sono mostrate predisposte ad accoglierlo nel proprio team.