Al via il Pisa Quantum Festival al Polo Fibonacci

, 19 novembre 2024 - Tutto pronto per il(https://.github.io/), la prima conferenza divulgativa gratuita sulla computazione quantistica aperta a tutti che si svolgerà nell’Aula Magna del(Via Filippo Buonarroti, 3) il 21 e 22 novembre. L’iniziativa nasce dalla volontà di assegnisti di ricerca e dottorandi dei dipartimenti di Informatica e Fisica dell’Università diper far conoscere al pubblico le potenzialità dei computer quantistici. La giornata del 21 novembre prevede lezioni introduttive sulla computazione quantistica e interventi di esperti provenienti dal mondo dell’industria e dell’accademia. Il 22 novembre, invece, si svolgerà un hackathon in cui i partecipanti potranno competere per vincere dei premi. Ma cos’è la computazione quantistica? Si tratta di un paradigma che sfrutta le proprietà della meccanica quantistica per risolvere problemi complessi, dove l’unità fondamentale di informazione è ilbit (o qubit).