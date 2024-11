Gamerbrain.net - Xbox: Le novità dell’aggiornamento di Novembre 2024

Dopo i giochi in uscita dal Game Pass a Dicembre, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per, svelando quali sono lee migliorie implementate, ve le riportiamo nel dettaglio a seguire.Il Ritorno delle Richieste di AmiciziaA grande richiesta torna la possibilità di inviare richieste di amicizia, di conseguenza con l’opzione per decidere se ricevere o meno nuove richieste, lo stesso vale per il Follower. Potete dunque decidere ad esempio di ricevere Follower ma non Amici o viceversa, oppure bloccarle entrambe, tramite le impostazioni della privacy del vostro profilo.Ricerca Potenziata da IALa secondaè la possibilità di effettuare ricerche avvalendosi dall’intelligenza articiale, ciò ne consegue che potete trovare più facilmente i giochi all’interno dello store e del Game Pass.