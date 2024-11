.com - Violenza sulle donne, al Gemelli di Roma dibattiti con esperti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, il Policlinico Universitario AgostinoIrccs dipromuove una serie di appuntamenti e attività volte alla sensibilizzazione su questo tema cruciale. Tra gli eventi simbolici, l’installazione di una Panchina rossa presso l’ingresso principale dell’ospedale, emblema dell’impegno contro ogni forma didi genere., gli eventi alIl primo incontro si terrà giovedì 21 novembre, alle ore 10, nella Hall del, con il convegno dal titolo “La: oltre la notizia”. L’evento affronterà il modo in cui media e social network rappresentano il fenomeno delladi genere, con la partecipazione didel settore sanitario, sociale e mediatico.