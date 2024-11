Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Paulo Fonseca lancia Ruben Loftus-Cheek: e il modulo cambia…

, in vista della super sfida contro laè pronto a schierare, con un cambio modulo. La novitàImportante novità perin vista del big match contro la(che andrà in scena a San Siro sabato 23 novembre alle ore 18): il tecnico portoghese – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – starebbe pensando di schieraredal primo minuto, in modo tale da dare maggior “pesantezza” al centrocampo e aiutare la difesa nelle operazioni di filtro.L’inglese ex Chelsea potrebbe, così, fiancheggiare Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana in quello che sarà un centrocampo a tre. Il modulo dovrebbe, quindi, essere un 4-3-3, con Christian Pulisic che andrebbe ad occupare la posizione di esterno offensivo a destra.cambia modulo ed è pronto a schieraredal primo minuto.