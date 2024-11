Ilfattoquotidiano.it - Velo e polizia morale, il governo della Libia vuole imitare l’Iran

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si avvicina il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazioneviolenza sulle donne, e i governi si apprestano a “celebrarla” come meglio ritengono. Quello libico di Tripoli, ildi unità nazionale alleato dell’Italia, pare avere un modello di riferimento ben preciso:.Il 6 novembre il ministro dell’Interno Imed Trabelsi (in foto, in seconda fila, rivolto verso sinistra – ndr) ha annunciato che intende adottare nuove norme che rischiano di rafforzare la discriminazione contro donne e ragazze, violando i loro diritti alla libertà di espressione, religione, credo e autonomia personale. Un annuncio minaccioso, lo ha definito Amnesty International: in nome”, siamo di fronte a un’escalation pericolosa dei livelli già soffocanti di repressione cui sono sottoposte le persone che innon si adattano alle norme sociali dominanti.