Lettera43.it - Valditara alla Fondazione Cecchettin: «La lotta al patriarcato è ideologia»

Leggi su Lettera43.it

Durante la presentazioneCamera dei deputati dellaGiulia, dedicata22enne uccisa da Filippo Turetta l’11 novembre 2023, è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe. Parole che hanno suscitato subito polemiche, con il ministro che ha spiegato come «la possibilità di avere varie opportunità di realizzazione personale e professionale è un obiettivo fondamentale di chi crede nei valori della dignità di ogni persona. E per perseguirlo abbiamo di fronte due strade: una è concreta e ispirata ai valori costituzionali, l’altra è la cultura ideologica. In genere i percorsi ideologici non mirano mai a risolvere i problemi, ma a affermare una personale visione del mondo. E la visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminilendo contro il».