Vaccini senza prenotazione a Palazzo Pirelli | come e quando aderire

Milano, 18 novembre 2024 – Tre linee vaccinali, tutte quelle attualmente a disposizione per gli adulti. Nessun bisogno di effettuare prenotazioni: sarà necessario, probabilmente, armarsi di un poco di pazienza per affrontare eventuali code. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi a inizio del mese, l’iniziativa verrà ripetuta giovedì 21 novembre, anche stavoltanecessità di, sul piazzale dicon accesso libero da piazza Duca D'Aosta; una location suggestiva che viene messa a disposizione, si legge nella nota di presentazione diffusa dalla Rione, per sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull'importanza della prevenzione. "Confido in una ampia partecipazione e ringrazio l'Asst Nord Milano per la disponibilità dimostrata", afferma il presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l'invito a vaccinarsi, sfruttando l'opportunità fornita con il secondo appuntamento del Pirellone.