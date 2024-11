Inter-news.it - Traffico droga, c’è sempre Lucci: un’ordinanza sul capo Curva Milan

Arrivano nuove accuse nei confronti di Luca, ilultras arrestato a settembre in merito all’inchiesta sulle due Curve di San Siro. Ilultras deladesso è accusato didi.ACCUSE – Luca, figura di spicco nellaSud del, è tornato al centro delle cronache giudiziarie. Già noto alle autorità per il suo coinvolgimento in attività illecite legate alle curve di San Siro,ha ricevuto un’altra ordinanza di custodia cautelare. Questa volta, l’accusa riguarda un maxidiche ha scosso la città dio e non solo., lo scorso settembre era stato arrestato insieme ad altri 19 ultras di Inter e, in merito all’inchiesta denominata “Doppia“, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata ad un serie di reati.