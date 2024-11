Anteprima24.it - Tari, cala spesa in Campania e a Napoli ma è sempre troppo alta: differenziata lumaca

Tempo di lettura: 3 minutiRifiuti, un quadro campano in chiaroscuro dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi effe di Cittadinanzattiva. Diminuisce del 2,1% lasostenuta da una famiglia per la. In media nel 2024 è di 407 euro, rispetto ai 416 dello scorso anno. Lasciando così alla Puglia la maglia nera (427 euro), e passando dall’ultimo al penultimo posto.è comunque il quarto capoluogo italiano più caro, pur registrando una contrazione (-1,8%). E spiccano le differenze regionali. Si spendono in media 482 euro a(491 nel 2023), 441 a Benevento (-0,2%), 440 a Salerno (-2,5%). Laammonta a 369 a Caserta (+0,5%), unico capoluogo dellaad aumentare. E si pagano 302 euro ad Avellino, dove si evidenzia il calo medio più sostanzioso (-7,3%). Ma insi segnala ancora unapiùdella media nazionale (329 euro), peraltro in salita del 2,6%.