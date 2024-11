Gaeta.it - Snam avanza nei lavori per il rigassificatore di Ravenna: un passo verso la sicurezza energetica

ha recentemente concluso l'installazione dell'ultima sezione della piattaforma nel golfo di, destinata a ospitare la nave rigassificatrice Bw Singapore e altre navi gasiere per approvvigionare gas naturale liquefatto . Questo progetto rappresenta un'importante iniziativa nel panorama energetico italiano, mirata a garantire una fonte di energia sempre più diversificata e sicura, in un contesto europeo complesso.Completamento deiinfrastrutturaliIinfrastrutturali per la floating storage and regasification unit Bw Singapore proseguono senza intoppi e in conformità con i tempi stabiliti. Entro la fine dell'anno, questa unità sarà operativa nelle acque italiane, con l'obiettivo di avviare l'attività di rigassificazione entro la conclusione del primo trimestre del 2025.