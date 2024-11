Lanazione.it - Simone Vanni premiato con la Maschera d'onore d'oro

Pisa, 18 novembre 2024 - Al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma si è svolta la Cerimonia delle Onorificenze 2024 della Federazione Italiana Scherma, un evento importante per celebrare i successi dei protagonisti della scherma italiana, e che ha visto tra i premiati alcuni rappresentanti di spicco di Pisascherma. Con grande orgoglio, i maestri Marco Ramacci e, attuale commissario tecnico, tra le altre cose, della nazionale paralimpica di scherma, hanno ricevuto lad’d’Oro, la massima onorificenza assegnata dalla Federazione, per i risultati ottenuti dai loro atleti nelle recenti Olimpiadi di Parigi. Questo riconoscimento per entrambi rappresenta un omaggio al loro impegno e alla loro capacità di portare atleti a competere e trionfare sul palcoscenico olimpico.