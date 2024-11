Lanazione.it - Settore moda in affanno, un tavolo in Regione sulle misure anti-crisi

Prato, 18 novembre 2024 – Inizio settimana con un focus sulladella. L’occasione arriva dalla convocazione da parte del presidente dellaToscana, Eugenio Giani, deldi confronto sulla situazione del compartoincon associazioni di categoria e sindacati. Un confronto che segue alla grande manifestazione dei lavoratori del comparto, che ha richiamato la scorsa settimana a Firenze oltre 2mila lavoratori delpesantemente colpito dal perdurare delle difficoltà con ricadute anche sull’occupazione. Una manifestazione regionale, indetta dai sindacati confederali toscani, con sciopero per i lavoratori dell’area fiorentina e presidio per gli altri provenienti anche da Prato e da altre realtà. Alla vigilia dell’importante incontro (è fissato inalle 9 di questa mattina), la Cgil lancia l’allarme, partendo dalla considerazione che “il rapporto della Banca d’Italiaeconomie regionali, pubblicato nei giorni scorsi, riporta cifre preoccupsull’andamento di unstrategico per il Made in Italy e per la nostra”.