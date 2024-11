Tpi.it - Scontro tra titani: tutto quello che c’è da sapere sul film

tra: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 18 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondatra(Clash of the Titans),del 2010 diretto da Louis Leterrier. Il, uscito negli Stati Uniti d’America il 2 aprile 2010 e in Italia a partire dal 16 aprile, è il remake deldel 1981, ispirato al mito greco dell’eroe Perseo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlinizia con un’introduzione nella quale viene raccontato che nella notte dei tempi, i potentisi scontrarono con i loro stessi figli, gli Dèi dell’Olimpo. Il più crudele fra di loro, Ade, creò un gigantesco mostro marino per aiutare gli dèi nella battaglia: il Kraken. Dopo aver sconfitto i, Zeus diventò il capo degli dèi, Poseidone il re dei mari mentre ad Ade toccarono, per inganno da parte del fratello Zeus, gli Inferi.