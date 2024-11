Lapresse.it - Sanremo 2025, spuntano i nomi di Fedez e Tony Effe

Mancano otto giorni alla deadline delle candidature per il Festival diprevista per il 26 novembre. Sono già oltre 200 le canzoni che Carlo Conti sta ultimando di ascoltare. Poi il 2 dicembre provvederà all’annuncio dei big, 24 inizialmente ma non si esclude che possano diventare 26. Tra i cantanti più gettonati nel totoci sono Elodie, Arisa, Brunori Sas, Madame, Achille Lauro, Anna, Benji & Fede, Noemi, Al Bano, Olly, ComaCose, Luché, Rocco Hunt, Gaia. Quest’ultima potrebbe non presentarsi in coppia con, sulla scia del successo dell’estate ‘Sesso e Samba’. A maggior ragione se il rapper romano si presentasse in concorso da solista, così come ipotizza ‘Chi’ che vede anche una partecipazione del suo ‘rivale’. Sarebbe un colpo mediatico non indifferente per Carlo Conti dopo la disputa tra i due.