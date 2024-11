Lapresse.it - Roma, morte 22enne Margaret Spada: ipotesi overdose di anestetico

Leggi su Lapresse.it

Pochi istanti dopo la serie di micro iniezioni che le erano state praticate sulla punta del naso e intorno le nariciha cominciato prima a tremare e poi ad aver difficoltà a respirare. Due gli arresti cardiaci uno dei quali, quello che le è stato fatale, avvenuto dopo tre giorni da quello che l’aveva colta nel centro estetico nel quartiere Eur a.Le primesulle cause dellaDopo l’autopsia che si è svolta venerdì scorso al policlinico di Tor Vergata, spuntano le primesulle cause che hanno causato l’arresto cardiocircolatorio della, morta durante una operazione di rinoplastica. Tra leprese in considerazione dall’equipe medico legale ci sarebbe quella di una dose eccessiva die di un farmaco vasocostrittore che avrebbe dovuto contenere e ridurre al massimo il sanguinamento, in quanto quella parte del naso è percorsa da molti capillari.