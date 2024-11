Movieplayer.it - Pulp Fiction, 30 anni dopo: siamo tutti figli di Quentin Tarantino

Leggi su Movieplayer.it

Riflettiamo, ancora una volta, su un film seminale come pochi altri, in grado di cambiare il volto del movimento indie statunitense, creando una rivoluzione linguistica chiave per il cinema come lo conosciamo oggi. Sono state poche le pellicole in grado di rivoluzionare il linguaggio cinematografico al punto da indirizzarne le decadi successive in modo così seminale come nel caso di. Guardando il capolavoro dia 30di distanza si è nella posizione di poter affermare che esso non ha solo consacrato un movimento, ma che ha anche cambiato per sempre il cinema, determinando in modo sostanziale il panorama contemporaneo. Il film del 1994 è uno di quei cult in grado di generare letteratura tanto nei riguardi di ciò che lo ha originato, quanto su come è stato fatto, .