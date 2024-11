Ilgiorno.it - Nel reparto dei piccoli miracoli. I bimbi piuma e le infermiere-zie: "La mia Irene una leoncina di 5 etti"

Sono storie che intrecciano emozioni profonde, l’amore di mamme e papà, la professionalità e l’umanità di medici, ostetriche, infermieri e personale sanitario. E la vita di neonati che nascono fragili e leggeri. In uno speciale incontro organizzato all’Irccs San Gerardo, sono state tante le voci che hanno parlato di cosa significa l’esperienza di una nascita prematura, e della terapia intensiva neonatale. A iniziare dalle mamme. "Il mio Ruben è nato qui il 21 agosto, a circa 7 mesi e mezzo – racconta Floriana Fiori, mentre al grembo stringe il figlioletto –. È stato un percorso parecchio faticoso, per cui è stato davvero fondamentale il supporto di tutto il personale sanitario e dei volontari di Intensivamente insieme. Ho avuto incoraggiamento psicologico e supporto fisico". Il ricovero un mese prima del parto per un problema di ipertensione, poi "quando si è presentato il primo campanello d’allarme, perché gli esami del sangue non andavano bene, mi hanno consigliato il cesareo.