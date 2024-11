Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, vendicatori e infami. Sarà ancora questo il futuro delle curve?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La tuatà non appartiene alla nostra mentalità”, firmato: Secondo anello verde. Ecco lo striscione apparso nella notte tra il 16 e il 17 novembre, sotto San Siro. Non potevano perdere questa ghiotta occasione per comunicare che, nonostante gli arresti che hanno decapitato la Nord, nonostante i buoni propositi e il cambio del nome la loro mentalità, prona alla cultura mafiosa non è mai morta e neanche sopita. L’occasione è data dalla notizia che Andrea Beretta, ex leader della curva nerazzurra, l’omicida di Antonio Totò Bellocco, ha deciso di collaborare.Beretta, Marco Ferdico (arrestato a inizio ottobre), assieme a Bellocco, appartenente ad unapiù potenti e sanguinose famiglia di, erano a tutti gli effetti al vertice della curva nord. Avevamo, in un precedente articolo su questa testata, auspicato la collaborazione di Beretta, paventando il rischio che lui diventasse altrimenti un’icona: il ragazzone di Pioltello che ha sfidato la