Nasce la fondazione Cecchettin. Il papà di Giulia: andremo nelle scuole

In tutta Italia, almeno 30 panchine rosse sono state intitolate a lei, 6 murales rappresentano il suo volto, nel suo nome sono nate oltre cento iniziative e più di 50 borse di studio a lei dedicate sono state conferite da associazioni, università, aziende. In un anno, la sua famiglia ha ricevuto oltre tremila lettere di sostegno. Nella coscienza collettiva esiste un ‘prima’ e un ‘dopo’, la studentessa di Vigonovo assassinata un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. I femminicidi, però, non si fermano: dopo di lei, altre 113 donne, nel nostro Paese, sono state uccise per mano di un uomo (62 da mariti, fidanzati o ex). È proprio per contrastare la violenza sulle donne e "mantenere viva la memoria di, diffondendo il suo messaggio di amore, gioia e speranza; ricordandone la determinazione, lo spirito altruista e la passione per la vita" che è nata la ‘Ets’.