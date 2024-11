Ilfattoquotidiano.it - Minacce a Saviano, nuovo rinvio. Lo scrittore: “Sedici anni di processo, penso di ritirare querela. L’Italia resta un Paese a vocazione mafiosa”

“Sto pensando di rimettere lanei confronti di Bidognetti, mi sembra a volte di stare in una messa in scena. Questodura da 16, per quattro volte in Appello è stato rinviato perché non si trovava il modo di notificare l’atto a Santonastaso, uno dei due imputati, avvocato di Bidognetti e condannato in primo grado permafiose“. Queste le parole di Roberto, fuori dalla Corte di Appello di Roma, dopo ilal 27 gennaio 2025. Ci sarà quindi ancora da attendere per la sentenza nelsullesubite dalloe da Rosaria Capacchione. Il pg ha già chiesto di confermare le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e a 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso.“Oggi, poco prima dell’inizio dell’udienza, è arrivato daldifensore di Santonastaso un certificato medico secondo il quale ha avuto coliche renali, quindi ancora una volta è stato rinviato”, ha continuato