LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile in DIRETTA: scontro diretto per il primo posto alle 7.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto incontro del round robin deglifemminili di2024 traimpegno probante per le azzurre, che affrontano le campionesse in carica dopo aver superato nell’ordine Lituania, Turchia ed Ungheria.Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (accompagnate da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva) continuano gli impegni nel girone unico. Le azzurre guidano la classifica al pari di Svezia e delle elvetiche. Sarà dunque un importantissimoche varrà il primato del round robin ed avvicinerebbe sensibilmente la vincentesemifinali.che si presenta sul ghiaccio di Lojha (Finlandia) contando sull’esperienza di Silvana Tirinzoni, coadiuvata da Alina Paetz, Carole Howald, Selina Witschonke e Stefanie Berset (riserva).