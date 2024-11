Terzotemponapoli.com - L’Italia di Spalletti e il Napoli di Conte: parla Scarlato

Leggi su Terzotemponapoli.com

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Gennaro. Di seguito le dichiarazione del primo capitano dell’era De Laurentiis. “Due gol uguali subiti dalcontro la Francia? Qualcosa non ha funzionato, poi conosciamo bene Rabiot. La difesa è stata un po’ ferma nonostante la stazza.-Roma dopo la sosta? Si riparte con la consapevolezza di essere una grande squadra, bisogna sempre dimostrarlo e non è semplice. La Roma avrà Ranieri in panchina, quindi vedremo una squadra più motivata e meno confusa. Bisognerà fare molta attenzione”.Come ripartirà il?“vuole un riscatto dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta nonostante il pari di Milano con l’Inter? Ci sta, è stata una brutta gara che sarebbe potuta cambiare in occasione del palo di McTominay.