Quotidiano.net - Ladri incappucciati a Winsdor: William e Kate dormivano a pochi passi

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 18 novembre 2024 –in casa di. Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno della tenuta del castello di Windsor, dimora dei reali d'Inghilterra. Il principe e la principessa, futuri eredi di Re Carlo,nell’Adelaide Cottage, ametri di distanza. Re Carlo invece si trovava in Scozia e la Regina Camilla in India. La notizia è circolata oggi ma l’episodio risale al 13 ottobre scorso.aveva appena ritrovato la tranquillità dopo i mesi di chemioterapia a cui la principessa si è sottoposta per via di un tumore all’addome. Cosa è successo I due malviventi sono entrati in azione poco prima della mezzanotte. Hanno evaso il sistema di sorveglianza del castello, abitualmente presidiato da agenti armati. Con un camion rubato hanno sfondato uno dei cancelli d’ingresso, una delle vie d’accesso tra i più vicini all’Adelaide Cottage, che spesso viene utilizzato dalla famiglia di