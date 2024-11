Lanazione.it - "La mia missione a Gaza". Aiuti alla striscia in 5 giorni. Domenico Giani racconta

Cinquenella corsa contro il tempo per. Un’operazione lampo che ha messo in moto la macchina della solidarietà eanche l’attitudine al fare degli aretini. Le Misericordie d’Italia sono il ponte sul quale cammina il volontariato, la potenza della concretezza quando in gioco c’è la vita delle persone. Come a, tra le bombe e i morti. Un appello al "fate presto" che, al timone della Confederazione nazionale delle Misericordie, ambasciatore dell’Ordine di Malta e presidente di Eni Foundation, ha raccolto e tradotto nellaumanitaria che domani consegnerà al porto d Ashdod 17 tonnellate di viveri. Lacoordinata danasce come risposta operativarichiesta del ministero degli Esteri di Cipro.è ambasciatore dell’Ordine di Malta a Cipro e in Gambia e per il suo know-how a livello internazionale acquisito durante i ventidue anniguida della Gendarmeria Vaticana, è stato incaricato dell’operazione.