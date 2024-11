Gaeta.it - La cucina italiana protagonista in Algeria: iniziative e eventi in programma

Facebook WhatsAppTwitter Il legame tra Italia esi rafforza attraverso una settimana dedicata alla, iniziata con una cena presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia, Alberto Cutillo. La serata ha rappresentato un’importante occasione per celebrare la gastronomianel contesto internazionale, evidenziando non solo la qualità dei piatti, ma anche la cultura e le tradizioni culinarie dell’Italia. Gli chef siciliani Antonio Vultaggio e Calogero Bascio sono stati i protagonisti della cena, presentando un menù ricco di sapori tipici, che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento dei partecipanti.culinari e cultura inLa settimanadellanon si limita a una sola cena. Ilprevede una serie diche metteranno in risalto lae i suoi valori culturali.